Отпускай бывших, уже время, – новый хит "Твоей крови" от KAZKA

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Группа KAZKA / Instagram /@kazka.band

Каждую неделю поп-группа презентует один из синглов своего второго студийного альбома "NIRVANA". Поклонники уже услышали песню "Палала". Сегодня же, 6 декабря, состоялась премьера откровенного трека "Твоей крови". Музыканты советуют выбирать в партнеры тех, с кем переплетаются не только жизненные тропы, но и внутренние переживания.

Коллектив, который в своем творчестве использует элементы электро-фолка, всегда по-особому говорит о чувствах. Артисты говорят о внутренних переживаниях, но лейтмотивом каждого нового хита является любовь и уважение к себе, как к самой большой ценности.

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"Твоей крови" – признание о нетленных чувствах к бывшим, которых необходимо отпускать. Уже сейчас можно предположить, что новый альбом "NIRVANA", презентация которого запланирована уже на 27 декабря, станет одним из самых откровенных в современной музыкальной индустрии Украины.

Хотя бывшие никогда не покидают твою жизнь просто так, и все же надо выбрать точное время и отпустить их навсегда. На самом деле лучшее время – сейчас. Ищи человека, который поможет забыть страхи. О ком смело сможешь сказать: "Мы с тобой одной крови",
– комментирует премьеру поп-группа KAZKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Автором слов выступил Сергей Локшин. Именно ему принадлежит текст легендарного трека "Праздники". Интересно, что на его стихи группа KAZKA наткнулась в фейсбуке. Сотрудничество с музыкантами стало первым опытом Сергея как сонграйтера. Он признавался, что успех текста песни зависит от того, насколько ты сопереживаешь и пропускаешь сквозь себя события, которые ежедневно происходят вокруг нас.

KAZKA Твоей крови: слушать песню онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle KAZKA Музыка
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