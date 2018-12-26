Оттенки синего: Дакота Джонсон снялась для обложки глянца – соблазнительные фото

Киноактриса Дакота Джонсон, известная по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого", стала звездой нового выпуска итальянского глянцевого журнала Vanity Fair.

Новые снимки опубликовал глянец на своей странице в Instagram.

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Для обложки Дакота примерила роскошное платье синего цвета с бахромой, которая только подчеркивает цвет глаз актрисы.

В интервью звезда "Пятьдесят оттенков серого" призналась о том, что она чувствует, что не принадлежит только к одному поколению.

Мне кажется, что я одновременно и молодая, и старая, что заставляет меня постоянно чувствовать колебания и разногласия. Это проявляется даже в музыке: я могу слушать и песни 60-х в исполнении Грейс Слик, и новинки от Джеймса Блейка. Я всегда где-то между классикой и новым,

– рассказала Джонсон.