Падчерица Потапа поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные совместные фото

Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наталья по случаю дня рождения решила поделиться совместными фотографиями с отчимом. Она обнародовала архивные кадры, где позирует в детстве вместе с рэпером.

Сегодня, 8 мая, украинский исполнитель и продюсер Потап празднует 39-летие. К поздравлениям присоединились его жена Настя Каменских, коллеги и друзья. Не обошла вниманием этот праздник и падчерица артиста Наталья Горовая. Она распространила на личной странице в Инстаграме милое сообщение.

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В публикации девушка отметила, что они знакомы уже 19 лет, а это почти вся ее жизнь. Она поделилась снимками, сделанными на пленку более 10 лет назад. Заметила, что в обычных цифровых фотографиях нет магии одного кадра и момента. Возможно, именно поэтому мода возвращается к нам, потому что чего-то не хватает.

Ты – необычайный талант. Писать треки так, как ты это делаешь – это невероятно! Ты друг. Я многими моментами делилась с тобой за эти годы, а ты поддерживал, и это очень ценно,

– написала дочь Ирины Горовой.

По словам девушки, хотя Потап и стал популярным артистом, однако он остался добрым человеком, а это в наше время – редкость.

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Напомним, Ирина Горовая и Алексей Потапенко поженились в 1999 году. У женщины на тот момент уже была дочь Наталья от первого брака. В 2008 году у супругов родился общий сын Андрей. В конце 2016 года Ирина и Потап признались, что развелись еще два года назад. Уже через три года рэпер женился на своей коллеге по дуэту Насте Каменских. С бывшей любимой он поддерживает дружеские отношения, а также они являются партнерами по бизнесу.