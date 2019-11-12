Пальто "чебурашка": как Дженнифер Лопес носит трендовую шубу из экомеха

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Дженнифер Лопес и дочь Эмма
Дженнифер Лопес и дочь Эмма / Instagram / @jlo

Пальто "чебурашка" – длинная шубка из экомеха – до сих пор остается актуальной в этом сезоне. Популярная певица Дженнифер Лопес, известная также своим чувством стиля, показывает, как носить шубу в прохладную погоду.

Дженнифер Лопес показала стильный и удобный casual-образ, опубликовав новые снимки на своей странице в инстаграме.

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На фото Джей Ло позирует вместе со своей 11-летней дочерью Эммой. Артистка дополнила публикацией хэштегом "чистый солнечный свет".

Знаменитость позирует в широких джинсах, свитере коричневого оттенка, теплой шапке и в бежевой шубке из экомеха, которую еще часто называют "чебурашкой". Певица дополнила свой образ белыми кроссовками.

Фотографии течение первых часов после публикации собрали более 1,4 миллиона предпочтений и тысячи комментариев.

Дженніфер Лопес і дочка Емма
Дженнифер Лопес и дочь Эмма / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і дочка Емма
Дженнифер Лопес и дочь Эмма / Instagram / @jlo

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Дженнифер Лопес LifeStyle Стиль и мода Звездные дети Звездные мамы
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