Пальто "чебурашка": как Дженнифер Лопес носит трендовую шубу из экомеха

Пальто "чебурашка" – длинная шубка из экомеха – до сих пор остается актуальной в этом сезоне. Популярная певица Дженнифер Лопес, известная также своим чувством стиля, показывает, как носить шубу в прохладную погоду.

Дженнифер Лопес показала стильный и удобный casual-образ, опубликовав новые снимки на своей странице в инстаграме.

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На фото Джей Ло позирует вместе со своей 11-летней дочерью Эммой. Артистка дополнила публикацией хэштегом "чистый солнечный свет".

Знаменитость позирует в широких джинсах, свитере коричневого оттенка, теплой шапке и в бежевой шубке из экомеха, которую еще часто называют "чебурашкой". Певица дополнила свой образ белыми кроссовками.

Фотографии течение первых часов после публикации собрали более 1,4 миллиона предпочтений и тысячи комментариев.



Дженнифер Лопес и дочь Эмма / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес и дочь Эмма / Instagram / @jlo