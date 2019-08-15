Pandora выпустит коллекцию украшений, которую посвятит вселенной "Гарри Поттера": подробности

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Герои фильмов "Гарри Поттер"
Герои фильмов "Гарри Поттер" / https://www.mirror.co.uk

Один из самых известных ювелирных брендов мира сообщил о том, что теперь их сборки пополнятся на еще одну коллекцию. Pandora посвятит выпуск новых украшений фильму "Гарри Поттер".

Иностранное издание Bustle порадовало фанатов вселенной Гарри Поттера потрясающей новостью. Ювелирная марка Pandora начала сотрудничать с компанией Warner Bros Consumer Products. В тандеме они создадут коллекцию украшений, посвященную любимому герою последних 20 лет.

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В сборник войдет 12 вариантов украшений с готовыми дизайнами, которые будут напоминать о волшебном мире. Среди них будут подвески на цепочки на шею, "шармы" для браслетов, а также сам браслет, созданный в уникальном виде.

Поклонники "Гарри Поттера "просили эту коллекцию годами. Легендарная история про дружбу и магию воспитала целое поколение, поэтому мы очень рады представить "волшебные" украшения фанатам по всему миру,
– заявил бренд-менеджер марки Pandora Стивен Фэйрчайлд.

Что интересно, презентация новой коллекции также пройдет в довольно магическое время, а именно 28 ноября 2019 года, за месяц до католического Рождества. Стоит добавить, что несколько недель назад Pandora представила коллекцию, посвященные фильму "Король Лев".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pandora (@theofficialpandora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pandora (@theofficialpandora)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Гарри Поттер
Источник: LifeStyle 24
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