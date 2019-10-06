Папина дочка: Брэдли Купер прогулялся с Леей в Нью-Йорке – фото

Голливудский актер Брэдли Купер попал в объективы папарацци в Нью-Йорке во время прогулки с дочерью Леей, которую родила русская модель Ирина Шейк в апреле 2017 года.

С тех пор, как Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о разрыве, звездная экс-пара распределила обязанности пополам по уходу за их общей дочерью Леей.

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Так, знаменитости после расставания сохранили дружеские отношения ради совместного воспитания ребенка и помощи друг другу. К примеру, во время Недель моды, когда Шейк работала моделью, Купер смотрел за Леей.

В четверг, 3 октября, Брэдли Купер попал в камеры папарацци на прогулке с маленькой дочерью, которую он держал на руках. Девочка была одета в черно-белое клетчатое платье и серую кофту. Голливудский актер также держал маленький голубой рюкзак Леи.

Добавим, пока нет никаких официальных подробностей о жизни Ирины и Брэдли. Известно, что Шейк ни с кем не встречается и старается уделять все свободное время дочери. Модель признается, что после разрыва с Купером ей нужно время, чтобы оправиться,



​Брэдли Купер с дочерью / BACKGRID / Daily Mail



​Брэдли Купер с дочерью / BACKGRID / Daily Mail



​Бредли Купер / BACKGRID / Daily Mail

Что известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера?

Ирина и Брэдли считались идеальной парой, ведь каждый раз они демонстрировали особые чувства. Впервые о разладе в их отношениях заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Рождение звезды" Леди Гагой. Во время Оскара знаменитости откровенно флиртовали, в то время как Ирина Шейк и Глория Кампано были в зале. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом.

Впоследствии инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили расстаться еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды". Поэтому только после безумного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой. Впоследствии экс-пара договорилась об опеке над ребенком.



Бредли Купер и Ирина Шейк / Getty Images