Папина дочка: Брэдли Купер прогулялся с Леей в Нью-Йорке – фото

32 Читати новину українською
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер с дочерью / Коллаж LifeStyle 24

Голливудский актер Брэдли Купер попал в объективы папарацци в Нью-Йорке во время прогулки с дочерью Леей, которую родила русская модель Ирина Шейк в апреле 2017 года.

С тех пор, как Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о разрыве, звездная экс-пара распределила обязанности пополам по уходу за их общей дочерью Леей.

Читайте также: Трэвис Скотт впервые прокомментировал слухи об измене Кайли Дженнер

Так, знаменитости после расставания сохранили дружеские отношения ради совместного воспитания ребенка и помощи друг другу. К примеру, во время Недель моды, когда Шейк работала моделью, Купер смотрел за Леей.

В четверг, 3 октября, Брэдли Купер попал в камеры папарацци на прогулке с маленькой дочерью, которую он держал на руках. Девочка была одета в черно-белое клетчатое платье и серую кофту. Голливудский актер также держал маленький голубой рюкзак Леи.

Добавим, пока нет никаких официальных подробностей о жизни Ирины и Брэдли. Известно, что Шейк ни с кем не встречается и старается уделять все свободное время дочери. Модель признается, что после разрыва с Купером ей нужно время, чтобы оправиться,

Бредлі Купер з дочкою
​Брэдли Купер с дочерью / BACKGRID / Daily Mail

Бредлі Купер з дочкою
​Брэдли Купер с дочерью / BACKGRID / Daily Mail

Бредлі Купер
​Бредли Купер / BACKGRID / Daily Mail

Что известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера?

Ирина и Брэдли считались идеальной парой, ведь каждый раз они демонстрировали особые чувства. Впервые о разладе в их отношениях заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Рождение звезды" Леди Гагой. Во время Оскара знаменитости откровенно флиртовали, в то время как Ирина Шейк и Глория Кампано были в зале. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом.

Впоследствии инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили расстаться еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды". Поэтому только после безумного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой. Впоследствии экс-пара договорилась об опеке над ребенком.


Бредли Купер и Ирина Шейк / Getty Images

blog_ava
Высокий гемоглобин: основные причины и чем это опасно
сегодня
12520
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Брэдли Купер Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
5 октября 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 2101
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
510
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2171
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1125
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1274
Новости
Больше новостей
Залиште відгук