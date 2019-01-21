Папина дочка: Дэвид Бекхэм похвастался талантом к кулинарии 7-летней Харпер – фото

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Харпер и Дэвид Бекхэм
Харпер и Дэвид Бекхэм / www.gettyimages.com

Счастливый отец и знаменитый 43-летний футболист Дэвид Бекхэм рассказал поклонникам о кулинарном таланте и знаниях своей младшей 7-летней дочери Харпер.

Новое фото Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram.

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На черно-белом снимке изображена маленькая Харпер в фартуке, которая готовит завтрак папе.

Мой маленький шеф-повар, спасибо за сэндвич с беконом. Берегись, Гордон Рамзи (британский шеф-повар – 24 канал),
– подписал Дэвид.


Харпер Бекхэм / Instagram / @davidbeckham

Впоследствии британская дизайнер Виктория Бекхэм также показала трогательное селфи, на котором Харпер целует звездную маму.

"Сладких снов", – отметила Виктория в подписи.


Виктория и Харпер Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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