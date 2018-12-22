Папина радость: Энрике Иглесиас показал трогательное видео с дочкой

Испанский певец Энрике Иглесиас, который воспитывает с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой двух детей – близнецов Люси и Николаса, тронул сеть забавным видео.

Новое видео Иглесиас опубликовал на своей странице в Instagram.

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На коротком ролике артист играет со своей дочкой. Энрике держит Люси на руках и будто подбрасывает ее. Годовалой девочке такие развлечения с папой нравятся, поэтому малышка хохочет и улыбается.

Поклонники певца в социальных сетях приятно удивлены новым видео, ведь Энрике выглядит очень счастливым в роли идеального семьянина.

"Ты отличный пример того, как человек может быть известным и успешным, а также как быть настоящим отцом, который заботится о своих детях, одновременно", – пишут пользователи в сети.

Смотрите видео: Энрике Иглесиас играет с дочерью

Напомним, у Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.