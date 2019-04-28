Пасха 2019: что нельзя делать и что можно есть в этот день

Православные христиане в Украине, 28 апреля, празднуют Пасху. Воскресением Христовым завершается Великий пост. Пасха является древнейшим церковным праздником, который испокон веков сохраняет традиции, обычаи и верования. Что можно и нельзя делать в этот праздник – читайте в материале.

По народному поверью, на Пасху все становится видимым, даже мистическое. Существуют такие верования, которых стоит придерживаться:

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1. На Пасху можно просить у Бога все, что пожелаете. Люди, которые хотят разбогатеть, умываются из серебряной посуды. Также в этот день девушки просят молитвами жениха.

2. Люди с нетерпением ждут первого удара колоколов. Если с первым ударом перекреститься со словами: "Христос воскрес, а (имя) здоровье", то выздоровеет даже тяжело больной человек.

3. Чтобы не проспать счастье, надо встать до рассвета.

4. Чтобы быть румяной, девушки умываются водой из красного яйца.

5. На Пасху все должны веселиться, иначе грустить придется весь год



Пасха 2019

Что есть на Пасху?

Великий пост завершается 28 апреля, затем на Пасху можно есть и пить все, однако делать это умеренно. Угощайтесь всеми блюдами, можете пить вино, но не в больших порциях.

Яйца являются легким для переваривания животным белком, однако не стоит на них налегать. В Пасху лучше ограничиться одним съеденным яйцом. Этого будет вполне достаточно, чтобы вернуть в рацион продукты растительного происхождения, не сильно нагружая желудок.

При выходе из поста один из самых важных моментов - употребление жидкости. Пейте как можно больше соков и компотов. Чтобы стимулировать пищеварение, как аперитив разрешается выпить бокал красного вина.

НЕ наедайся и принимайте пищу маленькими порциями каждые 2-3 часа. Это поможет равномерно распределить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и избежать тяжести.

На Пасху есть определенные запреты, которые надо соблюдать.

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– На Пасху нельзя заниматься домашней работой, ведь с хлопотами уйдет счастье.

– Освященные продукты нельзя выбрасывать, их надо съесть за праздничным столом, поделиться с родными и соседями или раздать бедным.

– Грех проливать кровь животных в течение Светлой недели, ведь они тоже радуются Христовому Воскресению и славят Бога.

– Нельзя выбрасывать скорлупу за окно, чтобы не попасть в Иисуса и апостолов, которые всю неделю ходят по земле в нищенской одежде.



Пасха 2019

Приметы на Пасху

У украинцев издавна бытовали немало примет на Пасху. Хотя дата этого праздника непостоянна, и погода может быть абсолютно разной из года в год, старые люди утверждают, что эти приметы работают всегда:

– Если на Пасху небо ясное и солнце играет – будет хороший урожай и жаркое лето, а если дождь – хорошо родят злаки.

– Если в воскресенье будет непогода, вся весна будет дождливой.

– Если на Пасху спит хозяин, то виляже пшеница, а если хозяйка – то лен.

– Если на Пасху чешутся губы – ждите поцелуя, а если ударитесь локтем – знайте, что о вас вспомнил любимый.

– Если чешутся брови – это к свиданию.

– Если на второй день Пасхи ясная погода – лето будет мокрое, если облачная – лето будет сухое.