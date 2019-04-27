Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников. Однако позаботиться стоит не только о его содержании, но и виде. Ведь яркие и естественные материалы смогут придать особую атмосферу, а процесс изготовления своими руками – доставит удовольствие.
LifeStyle 24 предлагает отойти от традиционных однотонных и плетеных корзин, а отдать предпочтение более ярким и оригинальным идеям. Напомним, Пасху в 2019 году украинцы будут праздновать 28 апреля.
Чехол для корзины на Пасху
Обычную плетеную корзину прекрасно дополнит сшитый чехол. Для этого выберите ткань, которая будет контрастной к цвету корзины, а также не забудьте о лентах, которыми нужно прикрепить его к стенкам корзины. Выбирая цвет, отдайте предпочтение спокойным и светлым оттенкам.
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Пасхальная корзина с чехлом
На самой ткани можно вышить тематические орнаменты или расшить, например, бисером.
Пасхальная корзина как украшение
Естественная красота
Живые цветы и веточки с листочками – это всегда очень привлекательно и элегантно. Ими смело украшайте вашу корзину – можете вплести цветы прямо в корзину или собрать в небольшой букет.
Пасхальная корзина в цветах выглядит очень мило
К тому же, вы можете использовать и неживые цветы. Их можно сделать из бумаги или лент.
Как украсить пасхальную корзинку своими руками
Декор шифоном
Шифон можно использовать не только для пошива пышных юбочек, а и для декорирования пасхальной корзины. Для этого вырежьте нужный вам размер и проденьте резинку, которую можно будет надеть на саму корзину. Такая идея особенно понравится детям.
Пасхальная корзина с шифоном
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Необычные материалы
Экспериментировать можно не только с декором готовой корзины – ее тоже можно изготовить своими руками.
Оригинальная пасхальная корзина своими руками
Для примера, очень элегантно смотрятся корзины из прочной бумаги, газет или пошитые из фетра. В таком случае вы можете экспериментировать и с цветом.
Пасхальная корзина своими руками
Декор рушником
В каждой корзине обязательно должен быть вышитый рушник. И в декоре его также следует использовать, ведь рушник может не только покрывать корзину, но и выполнять роль оригинального украшения.
Пасхальная корзина в украинском традиционном стиле
Достаточно лишь обвязать его вокруг корзины.
Пасхальная корзина с вышитым рушником
После того, как определитесь с внешним видом пасхальной корзины, стоит подумать и о содержании. Ведь далеко не все продукты можно освящать в церкви.
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Что категорически не должно быть в пасхальной корзине:
- алкоголь (за исключением красного вина);
- денег или любых других материальных ценностей;
- кровянки.
Пасха-2019. Что нужно положить в пасхальную корзину:
- паску;
- молочные продуты (сыр, масло);
- писанки;
- мясо;
- соль;
- хрен;
- рушник;
- церковные свечи.