Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками

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Пасха-2019: как оформить пасхальную корзину
Пасха-2019: как оформить пасхальную корзину / Коллаж LifeStyle 24

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников. Однако позаботиться стоит не только о его содержании, но и виде. Ведь яркие и естественные материалы смогут придать особую атмосферу, а процесс изготовления своими руками – доставит удовольствие.

LifeStyle 24 предлагает отойти от традиционных однотонных и плетеных корзин, а отдать предпочтение более ярким и оригинальным идеям. Напомним, Пасху в 2019 году украинцы будут праздновать 28 апреля.

Чехол для корзины на Пасху

Обычную плетеную корзину прекрасно дополнит сшитый чехол. Для этого выберите ткань, которая будет контрастной к цвету корзины, а также не забудьте о лентах, которыми нужно прикрепить его к стенкам корзины. Выбирая цвет, отдайте предпочтение спокойным и светлым оттенкам.

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Великодній кошик
Пасхальная корзина с чехлом

На самой ткани можно вышить тематические орнаменты или расшить, например, бисером.

Великодній кошик
Пасхальная корзина как украшение

Естественная красота

Живые цветы и веточки с листочками – это всегда очень привлекательно и элегантно. Ими смело украшайте вашу корзину – можете вплести цветы прямо в корзину или собрать в небольшой букет.

Великодній кошик-2017
Пасхальная корзина в цветах выглядит очень мило

К тому же, вы можете использовать и неживые цветы. Их можно сделать из бумаги или лент.

Великодній кошик-2017
Как украсить пасхальную корзинку своими руками

Декор шифоном

Шифон можно использовать не только для пошива пышных юбочек, а и для декорирования пасхальной корзины. Для этого вырежьте нужный вам размер и проденьте резинку, которую можно будет надеть на саму корзину. Такая идея особенно понравится детям.

Великодній кошик
Пасхальная корзина с шифоном

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Необычные материалы

Экспериментировать можно не только с декором готовой корзины – ее тоже можно изготовить своими руками.

Великодній кошик-2017
Оригинальная пасхальная корзина своими руками

Для примера, очень элегантно смотрятся корзины из прочной бумаги, газет или пошитые из фетра. В таком случае вы можете экспериментировать и с цветом.

Великодній кошик
Пасхальная корзина своими руками

Декор рушником

В каждой корзине обязательно должен быть вышитый рушник. И в декоре его также следует использовать, ведь рушник может не только покрывать корзину, но и выполнять роль оригинального украшения.

Великодній кошик
Пасхальная корзина в украинском традиционном стиле

Достаточно лишь обвязать его вокруг корзины.

Великодній кошик
Пасхальная корзина с вышитым рушником

После того, как определитесь с внешним видом пасхальной корзины, стоит подумать и о содержании. Ведь далеко не все продукты можно освящать в церкви.

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Что категорически не должно быть в пасхальной корзине:
- алкоголь (за исключением красного вина);
- денег или любых других материальных ценностей;
- кровянки.

Пасха-2019. Что нужно положить в пасхальную корзину:
- паску;
- молочные продуты (сыр, масло);
- писанки;
- мясо;
- соль;
- хрен;
- рушник;
- церковные свечи.

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Автор: Елена Булан
Теги: Пасха Новости Украины LifeStyle Статьи Традиции Дизайн Паска Декор и дом
Источник: 24 Канал
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