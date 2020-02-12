Печенье-валентинки: три рецепта ко Дню Святого Валентина

День Святого Валентина или День влюбленных отмечают во многих странах 14 февраля. Поздравьте любимых печеньем в форме сердечек. Мы подготовили три вкусных рецепта таких валентинок.

Рецепты приготовления печенья-валентинок своими руками

Печенье с джемом

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Крахмал – 100 г

Сахарная пудра – 80 г

Сливочное масло – 150 г

Сливки 30% – 60 мл

Джем по вкусу – 100-150 г

Ликер по вкусу – 1 ст. ложка.

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Рецепт приготовления печенья с джемом:

Смешайте в большой миске муку, крахмал и сахарную пудру. Добавьте охлажденное сливочное масло. Тщательно перетрите вилкой масло с мучной смесью.

Добавьте сливки и перемешайте все вилкой, пока смесь не будет однородной.

Полученное тесто быстро соберите руками в комок и заверните в пищевую пленку. Положите тесто в холодильник на 3 часа.

После этого раскатайте песочное тесто в пласт, толщиной около 4 мм.

Вырежьте из теста сердечки - одни должны быть целые, а другие с отверстием внутри.

Выложите печенье-сердечки на пергамент. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 7 минут. Печенье должно быть персикового цвета.

Выньте печенье из духовки и дайте ему остыть.

Смешайте джем с ликером. Нанесите немного джема на печенье-основу и наложите сверху печенье с вырезанным сердечком. Песочное печенье с джемом присыпьте сахарной пудрой.



Печенье с джемом в форме сердечек​

Имбирное печенье с глазурью

Ингредиенты:

Мед – 6 ст.л.

Сахар – 6 ст.л.

Сливочное масло – 200 г

Сода – 1/2 ч.л.

Мука – 3-3,5 стакана

Молотая корица – 1 ч.л.

Молотый имбирь – 1 ч.л.

Молотый кардамон – 1 ч.л

Рецепт приготовления печенья с глазурью:​

В кастрюлю с толстым дном положите мед и сахар, добавьте специи. Для большего аромата вместо молотого можно положить натертого корня имбиря.

Поставьте смесь на огонь, постоянно помешивая, растопите мед. Снимите с огня и добавьте к меду, сливочное масло, которое также должно раствориться.

Для теста смешайте 3 стакана просеянной муки и соду. В центр горки добавьте сладкую смесь, которая слегка остыла. Замешайте тесто и раскатайте его, чтобы слой был толщиной около 1 см.

С помощью формочек вырежьте сердечки. Выложите печенье на противень, накрытый пергаментом. Выставьте на холод на 20 минут.

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут. Когда печенье остынет, украсьте его кондитерской глазурью.



Печенье-валентинки своими руками​

Сырное печенье

Ингредиенты:

Сыр Гауда и Камамбер – по 50 г каждого

Мука – 180 г

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 100 г

Разрыхлитель – 1 пакетик

Молотые специи: перец белый, паприка, мускатный орех – четверть чайной ложки каждой

Сливки 11% – 30 мл

Арахис – 20 г

Кунжут – 1 чайная ложка.

Рецепт приготовления сырного печенья:​

Сыр нарежьте на небольшие кусочки. Взбейте яйцо в отдельной миске.

В блендер сложите сыр, масло, муку, разрыхлитель, яичную смесь (половину всей порции). Смешайте до равномерной консистенции. Выньте тесто и еще раз размешайте его руками и оставьте в прохладном месте.

Фисташки и арахис очистите от шелухи и измельчите.

К остатку яичной смеси добавьте сливки.

Размешайте тесто до мягкости в пласт 3,5 см. С помощью формочек вырежьте сердечки.

Вырезанное печенье смажьте сливочно-яичной смесью, посыпьте орехами и кунжутом и выложите на противень.

Выпекайте в разогретой духовке до 200 градусов около 25 минут. Но не пересушите печенье, потому что оно потеряет свой сырный вкус.



Печенья-сердечки