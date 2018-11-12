People's Choice Awards: выбран лучший фильм года

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People's Choice Awards: Скарлетт Йоханссон стала "Актрисой года"
People's Choice Awards: Скарлетт Йоханссон стала "Актрисой года" / GettyImages

Ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском городе Санта-Моника. Так, обычные люди выбирали лучшие фильмы, сериалы и голосовали за своих любимцев в сети.

Полный список победителей опубликовало издание The Hollywood Reporter.

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Так, лучшим фильмом 2018 года стал фильм "Мстители: Война бесконечности". Кроме того, актриса Скарлетт Йоханссон получила награду в номинации "Актриса года" за роль Черной вдовы.

People's Choice Awards: список победителей

Лучший фильм: "Мстители Война бесконечности"


Скарлетт Йохансон / Getty Images

Комедия года: "Шпион, который меня кинул"


Мила Кунис / Getty Images

Драма года: "Пятьдесят оттенков свободы"

Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"

Лучший актер: Чедвик Боузман за роль в фильме "Черная пантера"

Лучший драматический сериал: "Ривердейл"

Лучший комедийный сериал: "Оранжевый – хит сезона"

Лучшая музыкальная группа: BTS

BTS - IDOL: смотрите видео

 

Лучший музыкальный альбом: Ники Минаж, "Queen"

Смотрите видео: подборка песен из альбома "Queen" Ники Минаж

 

Теги: LifeStyle Голливуд Награды Кино
Источник: 24 канал
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