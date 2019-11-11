People's Choice Awards: выбрана лучшая актриса – список победителей

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Зендая на People's Choice Awards
Зендая на People's Choice Awards / www.gettyimages.com

Ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском Лос-Анджелесе. Стал известен список победителей, который выбрали обычные, что люди голосовали за любимые фильмы, сериалы и актеров.

Полный перечень победителей опубликован в E!News. Так, лучшим фильмом 2019 года стала лента "Мстители: Финал". Также лучшей актрисой зрители признали Зендаю за роль в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

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People's Choice Awards: список победителей

Лучший фильм: "Мстители: Финал"

Лучшая актриса: Зендая за роль в фильме "Человек-паук: Возвращение домой"

Драма года: "После"

Комедийный фильм года: "Загадочное убийство"

"Загадочное убийство": смотрите трейлер

Лучший актер: Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Мстители: Финал"

Лучший боевик: "Мстители: Финал"

Лучший сериал: "Очень странные дела"

Лучшее реалити-шоу: "Семейство Кардашян"

Fashion-икона: Гвен Стефани

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Награды
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