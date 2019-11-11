People's Choice Awards: выбрана лучшая актриса – список победителей
Ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском Лос-Анджелесе. Стал известен список победителей, который выбрали обычные, что люди голосовали за любимые фильмы, сериалы и актеров.
Полный перечень победителей опубликован в E!News. Так, лучшим фильмом 2019 года стала лента "Мстители: Финал". Также лучшей актрисой зрители признали Зендаю за роль в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".
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People's Choice Awards: список победителей
Лучший фильм: "Мстители: Финал"
Лучшая актриса: Зендая за роль в фильме "Человек-паук: Возвращение домой"
Драма года: "После"
Комедийный фильм года: "Загадочное убийство"
"Загадочное убийство": смотрите трейлер
Лучший актер: Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Мстители: Финал"
Лучший боевик: "Мстители: Финал"
Лучший сериал: "Очень странные дела"
Лучшее реалити-шоу: "Семейство Кардашян"
Fashion-икона: Гвен Стефани
Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover
Лучший исполнитель: Шон Мендес
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