"Перед глазами 2013-2014": как пользователи отреагировали на новый клип Бумбокс "ДШ" – видео

Украинская группа "Бумбокс" 22 октября презентовала свою новую видеоработу под названием "ДШ". Песня, на которую был наложен новый клип, вышла еще в начале сентября и уже стала одной из самых любимых у поклонников группы.

Видеоклип группы "Бумбокс" стал четвертым в рамках промокампании альбома "Тайный код: Рубикон". Режиссером новой работы стал Станислав Гуренко, который уже в третий раз сотрудничает с музыкантами. По словам лидера группы Андрея Хлывнюка, вся съемочная команда прекрасно воплотила в жизнь их главную идею – беречь то, что имеешь, и идти вопреки установленным "нормам".

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Главный герой встречается со своим страхом потерять самое важное. Как и все мы, он, метафорически, поставлен перед выбором между долгом и совестью. Как часто мы теряем почву под ногами, стремясь к ложным целям, идем на поводу так называемой общественной мысли, в тот или иной способ, становимся врагами самим себе? Идея видео в том, чтобы напомнить себе об истинных приоритетах и ни в коем случае не ставить на весы самое дорогое,

– поделился мыслями фронтмен группы Андрей Хлывнюк.

Режиссер Станислав Гуренко в свою очередь добавил, что съемки нового клипа для "Бумбокс" оказались тяжелыми, а сценарий для ролика переписывался не один раз. "Когда речь идет о музыкальных клипах, я берусь работать только с теми артистами, музыка которых мне близка. Трек "ДШ" оказался очень сильным и не легким для меня в моральном плане, было сложно не пропускать его через себя, не рефлексировать", – отметил создатель клипа.

Съемки видеоклипа "ДШ" происходили два дня – 23 и 24 сентября – на паркинге ТЦ "Атмосфера", на площадке "Кинодром" киностудии Довженко, в переходе у метро "Университет" в Киеве и дома в селе у продюсера клипа Алексея Согомонова.

Бумбокс – ДШ: смотреть видеоклип онлайн

Добавим, что в первый час после публикации видеоролика "ДШ" на фейсбук-странице группы "Бумбокс" подписчики начали активно делиться впечатлениями: "Спасибо. Глубоко, чувственно и как всегда", "Спасибо! Метко", "В душу, до мурашек. Восхищение! ", Спасибо, очень пронзительно!", "Очень круто", "От нее и так пробирало до костей, а теперь еще больше", "Я в конце пустила слезу. Огорчаете меня здесь на работе", "Если к этому прислушается хотя бы один человек – уже будет не зря", "Сильно, ребята, сильно!". Некоторые из поклонников в сюжете видеоклипа разглядели бурные времена украинского Евромайдана, где происходили массовые избиения на Майдане независимости в Киеве: "Реально перед глазами 2013-2014", "Мурашки, на завершении клипа вспомнились 2013-2014 годы. Больно".