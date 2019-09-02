Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

Переход на зимнее время в 2019 году в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября – в ночь на 27 октября. Когда нужно переводить часы на зимнее время и как уберечь свое здоровье в этот период – дальше в материале.

В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Несмотря на то, что у нас появится дополнительный час для сна, это не всегда хорошо сказывается на здоровье. К новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

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Эксперты говорят, что переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но организм человека все равно к новому режиму привыкает в течение целых двух недель. Поэтому готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее, как минимум за неделю.



Переход на зимнее время в Украине 2019: в ночь на 27 октября переведем часы на час назад

Переход на зимнее время 2019 – каких правил стоит придерживаться:

– за несколько дней до перехода на зимнее время дайте своему организму отдохнуть – избегайте чрезмерных физических нагрузок, не задерживайтесь на работе и избегайте переутомления;

– придерживайтесь правильного питания – исключите из рациона алкоголь, жирную пищу, старайтесь пить больше воды;

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– за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут позже, чем обычно;

– перед сном устройтесь себе расслабляющие процедуры – примите теплую ванну, выпейте травяного чая не пользуйтесь гаджетами за час до сна;

– больше гуляйте на свежем воздухе, а перед сном хорошо проветривайте вашу спальню.



К переходу на зимнее время нужно готовиться за неделю

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Организм полностью адаптируется к новому режиму уже две-три недели. Но если вы будете придерживаться этих простых правил, то не почувствуете никаких изменений и будете чувствовать себя бодрыми и полными сил.

Зачем переводить часы?Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводит часы в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.