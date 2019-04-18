Перестало биться сердце: Бейонсе встревожила рассказом о второй беременности

Голливудские звезды и мировые исполнители все чаще признаются миру о своих проблемах, которые могут настигнуть каждого. Поп-дива Бейонсе также решила сделать признание и рассказала, что во время второй беременности в 2017 году она едва не потеряла ребенка.

Недавно жена всемирно известного актера Алека Болдуина поделилась с Instagram-пользователями, что может потерять своего пятого ребенка из-за слабого сердцебиения, что и произошло через некоторое время. Хилария Болдуин поблагодарила всех за невероятную поддержку, в частности, своего 61-летнего мужа и четверых маленьких детей.

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На кадрах биографического фильма о певице Бейонсе от Netflix, Бей призналась, что пережила довольно тяжелые вторые роды двойняшек, передает The Daily Mail. У ее потомков на последних месяцах беременности были диагностированы токсемия плода (отравления токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который может возникать на поздних сроках.

Последний диагноз сопровождается повышенным давлением, учащенным пульсом и сильными отеками, – именно из-за них Бейонсе в конце своей беременности весила около 98 килограммов. Относительно родов, то во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, и врачи были вынуждены сделать экстренное кесарево сечение. В фильме звезда также призналась, что вторая беременность была незапланированной, тем самым опровергнув все слухи об ЭКО (искусственное оплодотворение).

Добавим, что двойняшки Бейонсе и Jay-Z – Руме и Сер – появились на свет 12 июня 2017 года.

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