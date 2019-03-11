Перестань быть дер*мом, – коллега Родригеса обвинил его в изменах и лжи Дженнифер Лопес

Новость о помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса облетела весь мир. Звезды получали множество поздравлений в социальных сетях от друзей и поклонников. Однако не все готовы разделить с ними их счастья. Коллега Алекса Родригеса сделал громкое заявление, обвинив его во лжи и изменах будущей жене.

О том, что звезды решили обручиться на своих страницах в Instagram они оба сообщили накануне, 9 марта. Фотография руки Дженнифер Лопес, на которой красовалось массивное кольцо собрала более 5 миллионов лайков и сотни тысяч комментариев с поздравлениями. Однако коллега Алекса Родригеса не смог разделить с ними их радостное событие. Вместо этого он обвинил бейсболиста в обмане и изменах.

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Узнав о помолвке, Хосе Кансеко опубликовал на своей странице в Twitter несколько сообщений, в которых сделал громкие заявления касаемо жениха Дженнифер Лопес.

Бедная женщина, она понятия не имеет, кто он на самом деле! Алекс Родригес, тебе пора перестать быть дер*мом! Прекрати изменять Дженнифер. Всего несколько месяцев назад я собственными глазами видел, как он звонил моей бывшей жене Джессике,

– заявил Кансеко.

После этого он запостил еще один сообщение, в котором вызвал Алекса Родригеса на боксерский поединок и добавил, что готов подтвердить свои слова на детекторе лжи.



Скриншот из Twitter