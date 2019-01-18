Пережила домогательства и жестокое насилие: экс-помощница Мэрайи Кэри подала встречный иск

Мэрайя Кэри обвиняет бывшую ассистентку Лианну Азарян в шантаже, а та в свою очередь подала на экс-директора в суд. Она утверждает, что за время сотрудничества с певицей она терпела издевательства, насилие и домогательства.

Об этом сообщает иностранное издание TMZ.

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После иска Мэрайи Кэри на Лианну Азарян, в котором отмечалось, что девушка шантажирует певицу тайком снятыми видео интимного характера, экс-помощница решила подать встречное заявление на бывшую директрису.

В нем отмечалось, что женщина терпела насилие, домогательства и даже издевательства, однако не от директора, а от Стеллы Булочников. Эта девушка работала ассистенткой Мэрайи Кэри до Лианны. Менеджер, которая шантажирует певицу частными роликами, утверждает, что в присутствии бывшего босса Стелла Булочников совершала над ней разнообразные акты насилия. Женщина нанесла Лиане удары по ягодицам, груди, а также мочилась на нее. Девушка отметила, что в моменты жестокого обращения Мэрайя Кэри не пыталась этому никак помешать. Также Азарян добавила, что во время издевательств Стелла назвала ее "чертова армянская проститутка".

Также к певице есть претензии, не касающиеся насильственности. Лианна отметила в иске, что во время работы с Мэрайей Кэри она находилась в состоянии постоянного стресса, а при увольнении не получила всю сумму денег.