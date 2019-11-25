Персонаж Илона Маска в "Рик и Морти" заговорил голосом изобретателя

Американский миллиардер озвучил своего экранного прототипа Илона Таска в научно-фантастическом сериале "Рик и Морти". Услышать Илона Маска можно в 3 серии четвертого сезона. Изобретатель поможет коллегам провернуть схему ограбления.

Персонаж Илон Таск, которого озвучитл Илон Маск, в анимационном сериале руководит компанией Tuskla. Именно в эту организацию обратились ученый-алкоголик Рик и его внук Морти. Изобретатель примет участие в преступлении, помогая гению.

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Илон Таск – экранный прототип известного инженера. В мультике у него растут бивни нижней челюсти, что порождает обоснование для его фамилии.

Best part of the day so far? Elon Musk guest starring on #RickandMorty as “Elon Tusk.” Love it! pic.twitter.com/ggZIzu3txp — Trevor Finnell (@ThatBankaiLife) 25 листопада 2019 р.

Только сейчас стало очевидным, почему Илон Маск сменил имя в Твиттере на Elon Tusk еще в феврале этого года. Таким образом изобретатель намекал на свое участие в сериале "Рик и Морти", симпатию к которому он выражал еще несколько лет назад. Открывать тайны изобретатель не хотел, он объяснил эти изменения обычной шуткой.

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Что известно об американском мультсериале "Рик и Морти"?Он создан Дэном Гармоном и Джастином Ройландом. Премьера состоялась 2 декабря 2013 года. Ройланд озвучил главных персонажей: Рика, ученого-алкоголика, и его внука Морти. После показа первого сезона в декабре 2013 был перерыв почти в два года, второй сезон вышел в июле 2015 года. Начиная со второго сезона компанию Рику составляют также другие члены семьи, сестра Морти – Саммер, и его родители Джерри и Бетти.