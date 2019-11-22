Украинский сериал "Первые ласточки": о чем рассказывается в 6 серии

Премьера шестой серии сериала "Первые ласточки" состоялась на "Новом канале" вчера, 21 ноября. Молодежный триллер понемногу подходит к концу, однако развязка жутких событий не становится ближе. С какими деталями всех связанных между собой событий столкнулись подростки-"ласточки" – читайте на LifeStyle 24.

Уже сегодня, 22 ноября, молодежный триллер "Первые ласточки" покажет развязку проблем 11-классников, которые тесно связаны между собой. А пока предлагаем посмотреть описание шестой серии, премьера которой состоялась вчера на "Новом канале".

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Шестая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

Против членов команды "ласточки" негативно настроен весь класс. Ученики 11-Б уверены, что это Катя, Ник и Федя, мама которого расследует дело Полины, сбросили ее с крыши. Поэтому они хотят жестоко наказать эту троицу. Однако в нужный момент немало тайн из прошлого становятся известными. Поэтому старшеклассники узнают, почему Федя покинул мажорку Леру и что произошло на самом деле с его братом Сашей прошлого лета.

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Шестая серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

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