На телевидении выходит сериал "Первые ласточки" о детском насилии: что о нем известно

На "Новом канале" выходит первая украинская лента, которая рассказывает о проблемах детей в семьях и на что они идут, если у них нет поддержки. В сети уже появилась первая серия, которая вышла в ютубе в понедельник, 11 ноября. Премьера на "Новом канале" состоится 19 ноября в 22 часа.

"Первые ласточки" – это проект, который основали для того, чтобы привлечь внимание родителей и подростков к проблемам, с которыми они сталкиваются. Триллер показывает борьбу с жизнью и роковую дружбу в сети, в которую взрослые не могут поверить. Серии довольно тяжелые, среди них вы не найдете чего-то позитивного, наоборот, вас ждут подростковые суициды, наркотики, буллинг и однополая любовь.

Читайте также: Энн Хэтэуэй – 37: пятерка впечатляющих фильмов актрисы, от которых невозможно оторваться

По сюжету драматической истории, в начале учебного года одну из учениц школы находят мертвой. Причины смерти – неизвестны. За дело берется мать одноклассника погибшей, которая работает в следственной полиции и выясняет, что школьница в ночь смерти на крыше многоэтажки была не одна.

Трейлер сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

Первая серия сериала "Первые ласточки" – сюжет

В школе началось 1 сентября, и традиционно, школьники обсуждают с одноклассниками летние каникулы, а учителя в это время настраивают себя на торжественную часть. На сцене выступает гордость школы – Полина Дудка, которая сильно раздражает красавицу Леру. Ничего не предвещало беды, но вместо праздничного видео с выпускниками на проекторе появляется ролик "Золотой SEX фонд школы".

Первая серия сериала "Первые ласточки": смотрите онлайн

В конце каждой серии на экране будет появляться номер телефона горячей Линии "Ла Страда". Если ребенок почувствует, что ему сложно, страшно или нет никого, кто бы мог его поддержать, он всегда может позвонить и получить бесплатную анонимную психологическую консультацию. В конце 1 серии украинские звезды шоу-бизнеса обсуждают модель поведения подростков и дают ценные советы.

К социальному проекту присоединилась украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с 2018 года стала первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН в сфере народонаселения; Наталья Ежова – психолог, ведущая проекта "Эксы", блоггер Роман Свечкоренко и другие звездные гости.

Всего ожидается выход 8-ми серий. Каждая из них продлится по 50 минут. В сериале будут молодые и прогрессивные актеры, с которыми вы не встречались ранее.

Актеры сериала "Первые ласточки"

– Максим Самчик

– Полина Носихина

– Саша Рудинский

– Таисия Щурук

– Олег Гоцуляк

– Максим Девизоров

– Виктория Литвиненко

– Олеся Жураковская

– Даша Трегубова

– Сергей Кияшко

– Костя Жовтневый



Актеры сериала "Первые ласточки"