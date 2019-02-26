Первый артист Ямайки: интересные факты из жизни легенды регги Боба Марли

Боб Марли – исполнитель регги, первый артист Ямайки, сумевший достичь международного признания. В своих песнях он рассказывал о трудностях и ежедневной борьбе своего народа.

Детство

Роберт Неста Марли родился на Ямайке 6 февраля 1945 года. Его отец, британец по происхождению, служил в морском флоте. На время знакомства с матерью Боба – 16-летней девушкой Седеллой Букер, ему было 60 лет.

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Вскоре после рождения мальчика, его призвали в Британию, однако семью вместе с собой вывезти не позволили. На протяжении своей сознательной жизни Боб видел своего отца лишь дважды, тот умер когда ему исполнилось 10 лет.



Боб Марли в детстве

Создание группы и мировое признание

В конце 50-х годов Марли вместе с матерью перебрался в столицу Ямайки – город Кингстон. Они поселились в бедном районе, где Боб познакомился с Невиллом Ливингстоном по прозвищу "Банни". Вместе с ним Боб и начал делать свои первые шаги в музыке. В 1963 году с помощью Джо Хиггса, который учил его вокалу, Боб организовал свою группу.



В 1963 году Марли создал свою группу

Их музыка возглавляла все хит-парады Ямайки, однако дальше острова популярность не распространялась. Так было в течение девяти лет, пока международная фирма Island Records не предложила подписать с ними контракт. Так в 1973 году был организован их первый тур по США.

Настоящая популярность пришла после того, как известный уже на то время исполнитель Эрик Клэптон записал свою версию песни Марли I Shot The Sheriff, которая стала мировым хитом.

Философия песен

Песни "любви, мира и бунта", как называли их музыку журналисты, пользовались большой популярностью у всех слоев населения. На Ямайке же Боб Марли стал настоящей культовой фигурой. Публика воспринимала его выступления на политическую и религиозную тематику, как слова пророка. В своих песнях он рассказывал притчи – это были послания веры и своеобразные предупреждения и наставления.



На Ямайке Марли был культовой фигурой

В его песнях часто прославлялась растафарианская вера, они рассказывали о радости, бедах и мечтах всего человечества. Марли считал всех людей братьями, независимо от цвета их кожи.

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В 1976 году Марли оказался втянутым в конфликт двух политических сил на Ямайке. Для их примирения премьер-министр Ямайки Майкл Мэнли, которого поддерживал Марли, решил организовать бесплатный концерт под названием Smile Jamaica. За два дня до события дом Боба обстреляли неизвестные. Певец получил ранение в грудную клетку и руку.

Удалось ли Бобу Марли провести концерт примирения – смотрите в программе.