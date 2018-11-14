Первый снег в Украине: как украинские звезды встретили зимнюю погоду

14 ноября Киев накрыли большие снегопады. Хотя синоптики предупреждали о первом снеге, однако не все киевляне приняли во внимание их прогнозы. Исключением не стали и звезды, которые вынуждены были вспомнить свои студенческие годы и спуститься в подземку.

Огромные пробки, переполненные парковки и обочины – Киевщина попала в снежный плен. Затем жители города активно использовали метро, чтобы добраться в другой конец столицы. Украинские звезды, которые тоже были поражены размахом зимней погоды, решили покинуть свои машины и передвигаться с помощью метро.

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Так, актер из "Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, скрыв свое лицо кепкой, спустился в подземку. Знаменитость не сдерживал своего юмора и отметил, что все более 6 лет не ездил в метро.

Повсюду пробки. Но свободно знаете где? Правильно, в метро! Давненько я здесь не бывал. 6 лет! А говорят, что звезды не ездят в метро. И мы, собственно, и не звезды,

– отметил Евгений Кошевой.

Вслед за Евгением Кошевым в столичной подземке побывал телеведущий Артем Гагарин. Мужчина с юмором отметил, что это своеобразный челендж.

"Принял эстафету от Евгения Кошевого. Отдельное спасибо погоде, за предоставленную возможность. В метро не катаюсь в связи с отсутствием какой-либо станции возле дома... А так это очень удобно", – написал Артем Гагарин.

А вот певица Оля Цибульская с восторгом встретила такую погоду. Звезда опубликовала очаровательное фото, на котором позировала в зимних вещах и снегом в руках.

Не сдерживала эмоций и телеведущая Лилия Ребрик. Она со счастливой улыбкой позировала на фоне заснеженной улицы.

Зимняя погода никак не повлияли на планы Светланы Тарабаровой. Молодая мамочка, тепло одев своего сыночка Ивана, прогулялась с колыбелью.

Иван сегодня увидел первый в жизни снег, представляете? Первый в жизни,

– эмоционально прокомментировала она.

В то же время погода не сдержала Сергея Притулу от поездки. Вместе с актерами "Варьяты шоу" он сфотографировался в авто.