Песня в обмен на лайки: от фанатов зависит судьба нового альбома Джастина Бибера

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Певец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер / Instagram / @justinbieber

Канадский музыкант Джастин Бибер запустил челендж в своем инстаграме. К Рождеству он обнародует новый альбом, если почувствует поддержку и любовь поклонников.

Знаменитый американский певец в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем. Из-за активных гастролей уже с подросткового возраста он испытывает опустошение и нехватку энергии. Тогда Джастин Бибер пообещал вернуться с новым альбомом, но не анонсировал дату его выхода.

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На днях 25-летний певец опубликовал провокационное сообщение в своем инстаграме. Джастин Бибер объявил, что выпустит новый альбом при условии, если это сообщение наберет 20 миллионов лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Знаменитый музыкант просит своих поклонников распространять сообщение в сторис и быть активными. Он должен видеть их любопытство.

Я почти заканчиваю его, но ваша поддержка может ускорить процесс,
– отметил певец в подписи.

Сейчас сообщение набрал около 11 миллионов лайков и более 140 тысяч одобрительных комментариев от верных фанатов, которые с нетерпением ждут музыкальный релиз. Среди тех, кто в комментариях поддерживает продолжение карьеры Джастина Бибера, американский актер Патрик Шварценеггер, DJ Khaled, французская певица Priscilla.

Напомним, что последний альбом Purpose певец выпустил в 2015 году. После этого он пел в дуэте с Эдом Шираном – "I don'T Care" и рассказал об отношениях с Селеной Гомес в сингле "Friends".

blog_ava
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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка Джастин Бибер
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