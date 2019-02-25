Певца R Kelly арестовали за сексуальное насилие над четырьмя людьми: детали

Американский певец и автор песен R Kelly попал за решетку по обвинению в изнасиловании четырех человек. Многие американцы призывают бойкотировать его музыку, Создав для этого специальный хэштег в социальных сетях – #MuteRKelly.

Популярного американского исполнителя и автора песен в стиле ритм-н-блюз обвиняют в сексуальном насилии как минимум четырех человек. Как сообщает ВВС, прокуратура Чикаго предъявила ему обвинения, в котором отмечено, что они были совершены с отягчающими обстоятельствами.

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Обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых – несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы,

– отметили в сообщении.

Как сообщает источник, певец сам пришел в полицию, где его сразу же арестовали, конфисковав паспорт. Судья установил размер залога, который составляет один миллион долларов. Максимальный срок, который грозит певцу R Kelly составляет семь лет тюремного срока.

Что известно о скандалах сексуального характера с певцом R Kelly? Исполнитель неоднократно фигурировал в криминалах, как главное лицо. В 1994 году он тайно женился на певице Aaliyah, которой на тот момент было всего 15 лет. В 2001 году в домогательствах певца обвинила 17-летняя девушка, а в 2002-м на него подали еще два иска. Также его обвиняли в снятии детской порнографии.