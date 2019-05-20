Певец Робби Уильямс во второй раз сделал предложение своей жене: видео

Популярный певец Робби Уильямс совершил трогательный поступок. Знаменитость во второй раз попросил выйти за него замуж его жену Айду Филд, с которой они живут в браке 9 лет и воспитывают троих детей.

Об этом Айда рассказала на своей странице в Instagram. На коротком видео показан день празднования ее 40-летия, когда Робби пел для жены песню Angels.

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Однако в тексте песни Уильямс изменил некоторые слова, чтобы сказать i'm loving Ayda instead ("Но я люблю Айду). А потом внезапно певец встал на одно колено и спросил, станет ли возлюбленная его женой во второй раз. В подписи Айда Филд добавила, что ответила Робби "да".

"Детка, подожди, есть еще кое-что. Ты выйдешь за меня еще раз?"– спросил в ролике певец.

Добавим, супруги воспитывают двоих старших детей – 6-летнюю Теодору и 4-летнего Чарлтона, а в сентябре 2018 года стало известно, что на свет появился третий ребенок Робби и Айды с помощью суррогатной матери. Девочку влюбленные назвали Колетт Джозефина Уильямс.



Робби Уильямс и Айда Филд / Getty Images