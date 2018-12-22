Певец Usher подал документы на развод, – СМИ

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Певец Usher подал документы на развод
Певец Usher подал документы на развод / www.usmagazine.com

Американский певец Usher решил официально развестись со своей женой Грейс Мигель. Пара приняла такое решение после 10 лет отношений.

Как сообщает  The Blast, о намерении развестись Usher и Грейс рассказали еще в марте 2018 года. Однако до сих пор ни один из супругов не решался официально подать документы в суд.

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"После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Как пара. Мы по-прежнему тесно связаны, остаемся любящими друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга на последующих этапах жизни. Наши любовь и уважение друг к другу только продолжат расти", – заявили они.

Известно, что певец Usher обратится за услугами к адвокату, который разводил его с Тамекой Фостер в 2009 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Usher (@usher)

К слову, роман Usher и Грейс Мигель начался еще в 2008 году. Именно эти отношения стали причиной первого развода артиста, в котором он воспитывал двух детей. Роман с Грейс начался, когда она была его менеджером и партнером. В 2015 году пара тайно поженилась на Кубе.

Теги: Музыка LifeStyle Звездные разводы Ашер
Источник: Lifestyle
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