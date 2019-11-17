Певец Влад Дарвин женился: первые фото с роскошной свадьбы

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Влад Дарвин женился на Кристине Марти / Instagram / @ovoytsovych

Известный украинский артист и композитор Влад Дарвин (настоящее имя – Владислав Приходько) больше не холостяк. 16 ноября он женился на певице Кристине Марти.

Церемония прошла в концертном зале Киева – Mayachok Event Hall. Влад Дарвин и Кристина Марти решили устроить свадьбу в индийском стиле. К алтарю артист вышел в светлой тунике и штанах. А вот невеста выбрала для особого дня скромное белоснежное платье с рукавами. Кристина Марти отказалась от фаты, отдав предпочтение идеальной укладке волос.

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"Я настолько уверен в нас, настолько уверен, что мы все делаем правильно, вовремя. Ты для меня значишь больше, чем думаешь", – романтично признался Влад Дарвин своей любимой.

Влад Дарвін та Христина Марті одружились
Влад Дарвин и Кристина Марти поженились / Instagram / @ovoytsovych

Влад Дарвин и Кристина Марти обменялись клятвами в кругу ближайших родственников и друзей, среди которых – украинские знаменитости. В частности, на свадьбе побывали Соломия Витвицкая, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Alyosha, Наталка Карпа и другие артисты. Новобрачные установили для гостей дресс-код, поэтому все очевидцы церемонии пришли в красных нарядах. Нарушила условие молодоженов беременная Наталка Карпа, которая нарядилась на свадьбу в брючный костюм с коричневым принтом.


Свадьба Влада Дарвина / Instagram / @ovoytsovych / @tarabarova / @solomiyavitvitska​

Как известно, Кристина Марти – армянская этно-джаз исполнительница, которая в 2010 году с сестрой основала авторский проект Laura & Kristina Marti. Видимо, Влад Дарвин познакомился со своей избранницей во время одного из концертов. Для первого танца творческая пара выбрала чувственный контемп, который растрогал всех гостей.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные свадьбы
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