Популярная британская певица и композитор Софи Эллис-Бекстор поделилась жутким фото с поклонниками. В сети звезда показала последствия неудачного падения: с травмами головы и руки она попала в больницу.

Соответствующие снимки появились на инстаграм-странице Софи Эллис-Бекстор и напугали ее поклонников. Артистка призналась, что использовала черно-белый фильтр, чтобы ее вид не пугал людей, однако повязка на голове и синяки таки привели в ужас.

Софи Эллис-Бекстор призналась, что неудачно упала с велосипеда. Во время инцидента она покатилась в ров у Темзы, поэтому и получила травмы головы и рук. Первую помощь ей ​​оказали прохожие, которые стали очевидцами опасного падения. Софи поблагодарила всех, кто ей помог, и заверила, что чувствует себя значительно лучше.

"Я оказалась в больнице после того, как во время вечерней прогулки на велосипеде перевернулась с дорожки вниз в сторону Темзы. Я выставила черно-белую фотографию, чтобы она не была слишком страшной. Со мной все в порядке, это просто синяки, которые болят", – рассказала певица.



Софи Эллис-Бекстор попала в больницу / Фото Instagram / @sophieellisbextor

Что известно о Софи Эллис-Бекстор

Артистка начинала свою карьеру еще в 1997 году, когда выступала в составе инди-рок-группы Theaudience. Однако после записи сольного трека в 2000 году Софи Эллис-Бекстор задумалась о выходе из коллектива.

И решение певицы было правильным: сейчас она – одна из самых известных британок. В активе Софи Эллис-Бекстор – 8 студийных альбомов и десятки клипов, которые знает весь мир.

Смотрите клип Софи Эллис-Бекстор на песню Not Giving Up On Love: видео

Софи Эллис-Бекстор замужем за музыкантом Ричардом Джонсоном. Супруги живут в Лондоне и воспитывают двух сыновей.