Украинская певица и племянница Софии Ротару уже завтра, 7 июня, выходит замуж за украинского хоккеиста. Sonya Kay только за считанные дни до церемонии выбирает свое идеальное платье. Она примерила несколько нежных и соблазнительных образов, попросив совета у поклонников.

Фото с примерки Sonya Kay опубликовала в инстаграм-сторис. Она посетила один из свадебных салонов Киева всего за два дня до регистрации брака, которая состоится завтра, 7 июня. Несмотря на то, что о бракосочетании певица объявила еще в ноябре прошлого года, она до сих пор не определилась, в каком платье хочет предстать на празднике.

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Так, Sonya Kay красовалась в нарядах белых и кремовых цветов разного фасона. Она примеряла платья как с пышной юбкой, так и приталенные, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Звезда попросила помощи у подписчиков, однако не стала рассекречивать свой финальный выбор.



Sonya Kay в свадебных платьях / Фото: Instagram Stories / @sonyakayofficial



Sonya Kay в свадебных платьях / Фото: Instagram Stories / @sonyakayofficial

Что известно о свадьбе Sonya Kay?

Артистка обручилась с возлюбленным в ноябре 2019 года после пяти месяцев отношений. Она не разглашает имя своего жениха, однако отмечает, что он – хоккеист и никак не связан с шоу-бизнесом. Известно лишь то, что мужчина на три года моложе 29-летней Sonya Kay.

Свадьбу в кругу близких звезда хотела сыграть 7 июня. Однако планы влюбленных изменила внезапная смерть отца исполнительницы бизнесмена Сергея Хлябича. Он победил рак, однако у него неожиданно оборвался тромб. Эта потеря стала для Sonya Kay слишком сложной, поэтому она решила отменить свадьбу, взамен лишь зарегистрировать брак официально. "Свадьбы не будет, потому что она не нужна мне без него. Мы просто распишемся 7 июня и все. Распишемся и будем жить дальше", – признавалась знаменитость.