Певица Адель больше не будет давать концертов: что об этом известно

Известная певица, лауреат 15 премий Грэмми, любимица миллионов Адель заявила о том, что больше не будет выступать. Такое решение шокировало ее поклонников. Причину своего поступка звезда не назвала.

Наиболее оплачиваемая британская певица Адель призналась, что не уверена в том, что когда-то еще раз выступит вживую. Знаменитость добровольно закрыла компанию, которая занималась организацией ее концертов. Об этом сообщает издание The Sun.

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Звезда уволила сотрудников фирмы Remedy Touring LLP, которая организовывала ее концертные туры и заявила о закрытии компании. От ликвидации она получила 150 тысяч фунтов стерлингов, что равняется примерно 5 миллионам гривен.