Певица Адель больше не будет давать концертов: что об этом известно
Известная певица, лауреат 15 премий Грэмми, любимица миллионов Адель заявила о том, что больше не будет выступать. Такое решение шокировало ее поклонников. Причину своего поступка звезда не назвала.
Наиболее оплачиваемая британская певица Адель призналась, что не уверена в том, что когда-то еще раз выступит вживую. Знаменитость добровольно закрыла компанию, которая занималась организацией ее концертов. Об этом сообщает издание The Sun.
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Звезда уволила сотрудников фирмы Remedy Touring LLP, которая организовывала ее концертные туры и заявила о закрытии компании. От ликвидации она получила 150 тысяч фунтов стерлингов, что равняется примерно 5 миллионам гривен.
Как сообщает издание, полученные средства могут быть связаны с другим бизнесом Адель, который она открыла в 2015 году в поддержку своего мирового тура.
Ранее она также делала заявление о том, что уходит со сцены. Тогда она прокомментировала это решение тем, что хочет посвятить себя мужу и сыну. Однако вскоре пара Адель и Саймон Конекки расстались.
Пока неизвестно почему певица решила завершить певческую карьеру и смогут ли поклонники когда-то побывать на концертах своего кумира.
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