Певица Alyosha призналась, что ее муж хотел двойню

Популярная украинская певица Alyosha и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя в третий раз станут родителями. Вчера, 28 апреля, они признались, что ждут появление малыша. Теперь артистка рассказала, как чувствует себя во время беременности и рассекретила, что ее муж хотел двойню.

Супруги Елены и Тарас воспитывают двух сыновей – Романа и Марка, и готовится к статусу многодетной семьи. Певица до последнего скрывала третью беременность. Почему она не хотела рассказывать о своем особом состоянии знаменитость поделилась с программой "Звездный путь" на телеканале "Украина".

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Звездный папа Тарас Тополя говорит, что, по его мнению, рассказывать наперед – это неправильно. Они с женой не планировали этой беременности и когда узнали о скором пополнении, были озадачены.

Alyosha сейчас находится на 6 месяце беременности. Неожиданная беременность как раз пришлась на период, когда у исполнительницы было много концертов, перелетов, съемок клипа. У нее постоянно менялось настроение, из-за чего страдали все те, кто был рядом. Сказывалась и усталость, которая возникала из-за чрезмерных нагрузкок.

Тарас хотел двойню. Но нет, у нас один ребенок будет, слава Богу,

– призналась артистка.

Пол ребенка звездная пара пока не рассекречивает, но признается, что уже думает над именем для малыша.