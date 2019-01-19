Певица Alyosha сменила цвет волос: фотофакт

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Певица Alyosha сменила цвет волос
Певица Alyosha сменила цвет волос / Instagram / @alyoshasinger

Украинская певица Alyosha, менее известная как Елена Кучер, решила поэкспериментировать со своим образом. Звезда показала изменения в своем блоге.

Певица Alyosha умеет удивить своих поклонников яркими фото и неожиданными образами. Звезда то осветляет свои волосы до белокурого цвета, то делает переход в темные. Любит артистка и выпрямлять или же делать прически с волнистыми волосами.

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На этот раз Alyosha окончательно перестала быть блондинкой. Певица перекрасила волосы в темный цвет, кардинально изменившись. В новом образе Alyosha поздравила поклонников с Крещением и анонсировала клип на песню "Гордая". Сейчас ролик уже отсняли, а меломаны смогут впервые посмотреть на День влюбленных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Такие изменения имиджа изрядно понравились поклонникам Alyosha, которые отметили, что темный цвет волос ей очень идет. "А где делась блондинка?", "Вам очень красиво с этим цветом волос", "Не узнать", "Очень естественно и красиво", "Какие изменения! Очень подходит", – написали подписчики блога певицы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Красота
Источник: 24 Канал
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