Певица Alyosha сменила цвет волос: фотофакт

Украинская певица Alyosha, менее известная как Елена Кучер, решила поэкспериментировать со своим образом. Звезда показала изменения в своем блоге.

Певица Alyosha умеет удивить своих поклонников яркими фото и неожиданными образами. Звезда то осветляет свои волосы до белокурого цвета, то делает переход в темные. Любит артистка и выпрямлять или же делать прически с волнистыми волосами.

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На этот раз Alyosha окончательно перестала быть блондинкой. Певица перекрасила волосы в темный цвет, кардинально изменившись. В новом образе Alyosha поздравила поклонников с Крещением и анонсировала клип на песню "Гордая". Сейчас ролик уже отсняли, а меломаны смогут впервые посмотреть на День влюбленных.

Такие изменения имиджа изрядно понравились поклонникам Alyosha, которые отметили, что темный цвет волос ей очень идет. "А где делась блондинка?", "Вам очень красиво с этим цветом волос", "Не узнать", "Очень естественно и красиво", "Какие изменения! Очень подходит", – написали подписчики блога певицы.