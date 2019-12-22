Певица Хилари Дафф второй раз вышла замуж, – СМИ

Американская певица и актриса Хилари Дафф в 32 года вдруг пошла к алтарю. Избранником артистки стал отец ее младшей дочери – музыкант Мэттью Кома.

Как сообщает People, церемония была закрытой для журналистов. Клятвами Хилари Дафф и Мэттью Кома обменялись в их имении в Лос-Анджелесе, а очевидцами свадьбы стали только самые близкие друзья и родственники. Сейчас в сети нет ни одного фото со свадьбы, однако инсайдеры рассказали несколько интересных деталей.

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По их словам, Хилари Дафф и Мэттью Кома наняли профессионального повара и официантов. Пара установила белый шатер во дворе, где и прошла праздничная вечеринка по случаю бракосочетания.

Свадьба была в ее доме. Этот праздник запомнится как маленький и очень сдержанный. На церемонии были только семья и близкие друзья. Свадьба началась на закате внутри дома. Когда церемония закончилась, гостей пригласили на вечеринку. Прием был в белом шатре на заднем дворе. Ее сестра Хейли помогала подготовить свадьбу, ведь они очень близки,

– рассказал инсайдер.

На свадьбу Дафф намекнул ее личный стилист. Джессика Пастер опубликовала волшебный букет, написав: "Зимнее солнцестояние... День любви".

Хилари Дафф и Мэттью Кома обручились еще в мае 2019 года. С тех пор поклонники пары ожидали, когда же они устроят роскошную свадьбу. На помолвку музыкант подарил любимой кольцо с большим драгоценным камнем, которое Хилари Дафф не снимает.

Признание Мэттью Комы было достаточно прогнозируемым. Музыкант переехал в имение Дафф еще в 2017 году. Уже через год актриса родила девочку, которую назвала Бэнкс Вайолет Беир. Младенец стал первым совместным ребенком влюбленных. Кроме этого, пара воспитывает сына Хилари Дафф от первого брака с Майком Комри.