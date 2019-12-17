Певица Камалия изменила имидж для рождественского семейного фото

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Камалия на семейном фото / Instagram / @kamaliyaofficial

Камалия – одна из представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не боится экспериментировать с имиджем. На днях артистка опубликовала фото, на котором предстала с короткими светлыми волосами.

Известно, что Камалия не подстригла свои роскошные длинные волосы, а примерила парик. Артистка решила, что такой имидж ей больше подойдет к рождественскому фото с мужем – пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

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Для особенного снимка пара выбрала праздничный family-look. Миллиардер красовался рядом со своей женой в джинсах и красном свитере со снежинками, а вот Камалия позировала перед камерой в таком же наряде с новогодним рисунком. Образ артистка дополнила вечерним макияжем с акцентом на глаза и аксессуарами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Уже в подписи Камалия призналась, что подготовила для поклонников сюрприз в виде короткой записи. Однако чем именно будет удивлять артистка подписчиков своего блога – пока неизвестно.

Я подготовила для вас новый так называемый новогодний украинский джингл для этого праздничного сезона, который будет выпущен в любой день. Пожалуйста, потерпите немного,
– заинтриговала Камалия.

Ранее артистка демонстрировала поклонникам результаты этой съемки. На других фотографиях Камалия и Мохаммад Захур позировала со своими дочерьми – Арабеллой и Мирабеллой. Кроме этого, артистка показала поклонникам, как выглядит ее новогодняя елка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Новогодние праздники Красота
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