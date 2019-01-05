Певица Камалия снялась в рекламе польского бренда: пикантные фото

Украинская певица Камалия решила развивать не только свою вокальную карьеру, но и модельную. Звезда представила фото, которые сделала для рекламы польского бренда.

Камалия начала сотрудничество с польскими дизайнерами. Артистка не только примерила модный наряд, но и стала лицом их рекламной кампании.

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"Обо мне поляки говорят много: артистка, модель, невероятно стройная, сексуальная. А я их за это очень люблю", – рассказала Камалия.

На странице в Instagram Камалия засветила несколько стильных и несколько пикантных образов. В частности, звезда примерила пиджак на голое тело и красное платье. Яркий наряд артистка откровенно назвала своими лекарствами.

"Красный – надежное средство от грусти", – говорил Билл Бласс. Я нашла. Найдите и вы свои лекарства,

– призналась Камалия.

Кроме этого, для рекламной кампании украинская певица примерила роскошное вечернее платье, в котором засветила стройные ноги, и блузку с пышной юбкой, украшенную желтыми бабочками. Трендый цвет Камалия тоже считает чудодейственным, так как благодаря ему у певицы улучшается настроение.

"Желтый ошибочно воспринимается негативно. Этот цвет был связан с золотом, уважением, мудростью, знаниями и наукой майя и египтян. Предполагаю, что желтый цвет улучшает настроение и повышает уверенность в себе!" – добавила певица.