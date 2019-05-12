Певица Камалия стала жертвой ограбления в Италии: детали

Популярная украинская певица Камалия и ее муж-миллионер Мохаммад Захур с дочерьми отправились в 8-дневный круизный отдых на лайнере. Однако во время поездки знаменитые супруги стали жертвами ограбления.

Как рассказала Камалия в сети, отдых они спланировали из-за школьных каникул дочерей Арабеллы и Мирабелла. Для девочек их звездные родители решили организовать путешествие в Рим на судне MSC SeaView. Во время поездки элитным лайнером на семью Камалии ждали развлечения и экскурсии в Каннах, Монте-Карло, Барселоне, на Корсике и во Флоренции. Однако запланированный отпуск обернулась для звездной пары неприятностью.

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По прибытию в Рим у Камалии украли рюкзак, в котором были все документы. Произошло это в аэропорту, поэтому попасть на лайнер певице и ее семье не удалось.

"Мы прибыли в Рим 1 мая и вышли в зал для встречающих. Водителя от круизной компании пока не было. Захур с Арабеллой пошли купить воды, а я осталась со всеми вещами. Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил, как пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура из одной из тележек (об этом я узнала позже). Через несколько минут после этого ко мне подошла представительница MSC и появились мужчина с дочкой. Мы собирались уже толкать наши тележки, когда Захур обнаружил пропажу рюкзака со всеми документами", – рассказала Камалия.

Артистка призналась, что сразу обратилась в милицию, однако "показалось, что они вообще были частью всего этого фарса". Итальянские полицейские сообщили, что камеры видеонаблюдения должны зафиксировать момент кражи, поэтому преступников будут искать. А вот для Камалии, ее мужа и детей дали справки о потере документов.

Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стеснения заявили, чтобы мы их просто так не беспокоили. Мол, они сами с нами на связь выйдут, как только что-то найдут. На наш запрос они подтвердили, что в этом районе работают системы видеонаблюдения,

– поделилась Камалия.

Помогли певице получить документы украинские дипломаты в Италии. В посольстве Камалии выдали экстренный паспорт всего за 30 минут для того, чтобы она могла вернуться в Киев. А вот миллионер Мохаммад Захур с дочерьми трижды обращались к британской дипмиссии, чтобы получить временные документы.

Но на этом приключения звезды не закончились: она с Мирабеллой заболела. Итальянские врачи быстро оказали помощь украинкам, а Камалия счастливо сообщила, что сейчас находится в Киеве и счастлива вернуться домой.