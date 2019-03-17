Певица Кончита Вурст эпатировала в новом образе: фото и видео

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Кончита Вурст сменила имидж
Кончита Вурст сменила имидж / Instagram / @conchitawurst

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, умеет шокировать своих поклонников. После триумфа на Евровидении он несколько раз менял свой имидж, а на днях предстал перед камерами с белой бородой и короткой стрижкой.

Один из самых известных андрогинов мира, который в 2014 году победил на вокальном шоу Евровидение, в очередной раз потряс сеть. Кончита Вурст сняла эффектный клип на песню Hit Me, для которого примерила неожиданный look.

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Перед камерой певица предстала в приталенном костюме, в котором засветила идеально стройную фигуру. Но не это больше всего шокировало пользователей сети: Кончита Вурст покрасила волосы в белый цвет и отпустила бороду.

"Разрушает весь гламур", – отметила Кончита Вурст.

Смотрите новый клип Кончиты Вурст – Hit Me: видео

Отметим, что уже почти год Том Нойвирт не носит длинные черные волосы, а предпочитает короткую стрижку. Цвет волос Кончиты Вурст меняется, а недавно эпатажная певица показала фото с налысо бритой головой. Как менялся стиль победителя Евровидения-2014 за последние 6 месяцев – смотрите в подборке LifeStyle 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

Кто такая Кончита Вурст?Это певец-андрогин из Австрии, который имеет как мужские черты во внешности, так и женские. Кроме этого, артист надевает платья и красуется в них с бородой и эффектным макияжем. Настоящее имя певца – Том Нойвирт. В 2011 году он вышел на сцену Евровидения в провокационном образе и сумел одержать победу в шоу. С тех пор весь мир узнал о Кончите Вурст.

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Красота
Источник: LifeStyle 24
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