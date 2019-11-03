Певица Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за пластической операции

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Миша Романова рассказала об увеличении груди
Миша Романова рассказала об увеличении груди / royaldesign.ua

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова откровенно решила рассказать о выходе из популярного коллектива и материнстве. В частности, артистка призналась, что когда-то едва не потеряла ребенка из-за увеличения груди.

Миша Романова сообщила в программе "Светская жизнь", что причиной выхода из группы "ВИА Гра" была ее беременность. Певица узнала, что ожидает появление первенца только после того, как перенесла пластическую операцию на груди. Ранее Миша Романова не хотела рассказывать об этом, однако теперь решила предостеречь всех поклонниц от подобных ошибок.

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По словам певицы, она обратилась за помощью в известную клинику. Однако врачи решили не учитывать результаты анализов, которые указывали на беременность Миши Романовой, а без колебаний приступить к операции. Из-за наркоза артистка могла потерять ребенка.

"Я ушла из группы из-за беременности, и очень долго молчала об этом, потому что мне до сих пор больно. Эта история могла закончиться трагически. Так случилось, что я решилась на операцию, маммопластику, когда еще работала в группе... Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности", – отметила Миша Романова.

Артистка рассказала, что не имела никаких симптомов, которые бы указывали на то, что она станет мамой. Насыщенные гастроли Миши Романовой в составе группы "ВИА Гра" объясняли сбой в менструальном цикле. А вот халатность медиков могла привести к аборту.

"У меня не было никаких признаков беременности... Тогда мы очень много работали с группой, много летали, поэтому сбои в женском организме были привычным явлением... Но просто были анализы, которые, видимо, не проверили, или врачи подумали: "Не терять же нам 6 тысяч евро перед Новым годом!" Слава Богу, что с моим сыном все хорошо, и мне просто повезло", – добавила она.

Смотрите интервью Миши Романовой в программе "Светская жизнь": видео

Кроме этого, Миша Романова призналась, что вскоре впервые покажет лицо своего сына Мартина. В то же время артистка опередила слухи о том, что отцом ребенка является ее близкий друг Макс Барских, которому давно приписывают роман с экс-солисткой "ВИА Гры". Она заявила, что сына родила от известного режиссера, имя которого пока будет оставлять в секрете.

"Он – молодой режиссер. Я не буду говорить его имя, потому что не знаю, как он отнесется к такому разглашению на всю страну. Мы не в отношениях, разошлись, потому что мы разные люди. В этой ситуации меня поддерживали родители, друзья, Макс Барских", – поделилась Миша Романова.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные мамы Новости LifeStyle LifeStyle
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