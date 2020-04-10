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Певица Надежда Мейхер соблазнила поклонников танцем в откровенном образе: видео

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Надежда Мейхер соблазнила поклонников танцем / Instagram / @nadyameiher

Экс-участница группы "ВИА Гра" до сих пор носит звание секс-символа украинского шоу-бизнеса. Надежда Мейхер показала, как проводит карантинный вечер дома. Певица появилась в откровенном атласном платье в соблазнительном танце.

На личной странице в инстаграме 38-летняя Надежда Мейхер решила отказаться от публичных обсуждений вспышки коронавируса и многочисленных советов для досуга в самоизоляции. Певица опубликовала короткий ролик, в котором доказала свою обольстительность и грациозность в танце.

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Под романтическую музыку она записала видео с соблазнительными движениями перед зеркалом в своем доме. Надежда Мейхер выбрала для съемки достаточно провокационный образ, который подчеркнул прелести ее роскошной фигуры. На ней длинное атласное платье фиалкового цвета на тонких бретельках с глубоким декольте. Наряд акцентировал ее пышный бюст и ягодицы. Без макияжа, однако с изысканной укладкой певица очаровала поклонников.

Для своего танца Надежда Мейхер выбрала наиболее выгодную локацию в своем доме. Она двигалась возле зеркала, что позволило фанатам получить двойное наслаждение от внешнего вида кумира в наиболее выгодных ракурсах.

Меньше чем за сутки соблазнительное видео набрало более 51 тысячи просмотров, а фоловеры отметили ее женственность и страстность сотней увлекательных комментариев. 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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