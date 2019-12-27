Певица Наталка Карпа впервые стала мамой, – СМИ

38-летняя украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой, родив первенца. На данный момент подробности относительно имени новорожденной девочки неизвестны.

Об этом сообщает Люкс FM на своей странице в фейсбуке. В социальных сетях Карпы подробностей относительно родов нет.

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"Поздравляем нашу люкс-подругу Наталью Карпу с рождением дочери. Желаем малышке только яркой и люксовой жизни", – говорится в публикации.

О беременности Карпы стало известно 15 августа, когда певица опубликовала видеообьяснение о своем особом положении и призналась, что планирует уйти в декретный отпуск. Знаменитость объясняет это тем, что материнство для нее важнее и она уже расставила свои приоритеты.

Сейчас имя новорожденной дочери неизвестно, но выбирала его сама Наталья. Ранее она с мужем договорилась о том, если бы у них был сын, его назвали бы Эдуардом. А выбор, как назвать девочку, взяла на себя Карпа.

В октябре Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов, с которым они сыграли свадьбу в 2016 году, устроили празднование под названием "Малыш пати" и узнали, что у них родится девочка.