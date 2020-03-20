Певица Николь Шерзингер показала сексуальные фото в латексном костюме

Американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер взбудоражила сеть соблазнительными снимками. Артистка решила примерить латексный костюм, который подчеркнул ее аппетитные формы.

Провокационные снимки появились на инстаграм-странице артистки. Перед камерой Николь Шерзингер позировала в латексных штанах и корсете, напоминая сексуальную супергероиню. Дерзости ее образу добавил чокер с металлическим декором и рукавицы.

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Позировала Николь на фоне красной стены, что создавало контраст с ее сексуальным look.



Сексуальная Николь Шерзингер / Instagram / @nicolescherzinger

Уже в заметке артистка не обошла темы карантина и распространения коронавируса. "Практикую #социальноедистанцирование и стараюсь не касаться моего лица", – написала Николь Шерзингер.



Певица Николь Шерзингер на карантине / Instagram / @nicolescherzinger

Кроме этого, Николь Шерзингер поделилась роликом, в котором показала невероятную растяжку. Певица в латексном костюме продемонстрировала боевой прием, чем напомнила поклонникам героиню комиксов Женщину-кошку.