Певица Пинк открыла именную звезду на Аллее славы: волшебные фото

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Пинк открыла свою звезду на Аллее славы
Пинк открыла свою звезду на Аллее славы / www.gettyimages.com

39-летняя певица Пинк получила чести открыть собственную звезду на Аллее славы в Калифорнии. Артистка пришла на торжественную церемонию со своими родными.

Аллея славы в Голливуде пополнилась еще одной звездой. Американская певица Пинк, менее известная как Алиша Бет Мур, торжественно открыла ее во вторник, 5 февраля.

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Поддержать артистку пришли самые родные для нее люди – муж Кэри Харт, 7-летняя дочь Уиллоу и 2-летний сын Джеймсон. Фотографы сделало очаровательных фото с родственниками Пинк, которые не сдерживали своего восторга от достижения певицы. Кроме этого, порадовалась за артистку и знаменитая телеведущая Эллен Дедженерес.

Для торжественного события Пинк выбрала довольно романтичный образ. Она предстала перед поклонниками в черно-белом платье с ярким цветком. Стильный look певица дополнила обувью на каблуке и плащом с закатанными рукавами.

Співачка Пінк на відкритті своєї зірки на Алеї слави
Певица Пинк на открытии своей звезды на Аллее славы / Getty Images

Пінк прийшла підтримати телеведуча Еллен Дедженерес

Пинк пришла поддержать телеведущая Эллен Дедженерес / Getty Images

"Многие, наверное, думали, что я попаду на аллею стыда, но вот я здесь. Сегодня я праздную то, чему учил меня отец – быть самой собой. Спасибо моему мужу. Он – моя муза. Я бы не стояла здесь, если бы не ты. Поэтому не меняйся. Спасибо моим детям, Уиллоу и Джеймсону. Вы – мои звезды, без вас я бы так не сияла", – отметила Пинк в своей речи.

Співачка Пінк з чоловіком
Певица Пинк с мужем Кэри Хартом / Getty Images

Сім'я співачки Пінк
Семья певицы Пинк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музыка Награды
Источник: 24 Канал
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