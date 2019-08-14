Певица Пинк вышла на сцену Нью-Йорка в жакете украинского дизайнера: фото

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Пинк в жакете украинского бренда
Пинк в жакете украинского бренда / Instagram / @valerykovalska

Знаменитая исполнительница Pink выступила в рамках шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке, США, где для сценического образа выбрала жакет украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Приятную новость своим поклонникам дизайнер сообщила на своей Instagram-страничке.

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"Икона музыки Пинк в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммел в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

 

Для целостного образа стилисты Пинк (менее известна как Алиша Мур) выбрали черный асимметричный жакет с плисировкой бренда Valery Kovalska, дополнив его белой блузой и брюками красного цвета. Стоимость жакета из весенне-летней коллекции 2019 – от 640 до 1000 евро.

 

Добавим, что зарубежные звезды все чаще надевают вещи украинских брендов. Самыми популярными марками и дизайнерами отечественного производства является Вита Кин, Юлия Магдыч, Светлана Бевза, Валерия Ковальская, Руслан Багинский и другие.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Стиль и мода Мода
Источник: LifeStyle 24
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