Певица Рианна приняла участие в горячей фотосессии Vogue

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Рианна у Vogue
Рианна у Vogue / Instagram / @badgalriri

Барбадосская певица Рианна стала главной звездой нового номера австралийского Vogue. В глянце появились несколько горячих снимков, на которых артистка засветила результаты своего похудения.

Хоть поклонники Рианны уже в ожидании нового студийного альбома, однако, вероятно, он появится не скоро. Артистка не спешит вернуться к музыкальной карьере, зато она активно развивает свой дизайнерский бренд одежды и линию косметики.

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В то же время звезда находит время для стильных съемок. Так, Рианна в очередной раз приняла предложение от журнала Vogue и стала главной героиней нового выпуска австралийского журнала. Глянец выйдет в продажу до конца апреля, а любопытство читателей авторы решили подогреть несколькими пикантными кадрами с участием певицы.

Автором фотосессии стала Кристин Кентенера. На игривых фото Рианна предстала в белье собственного бренда и соблазнительных нарядах. Звезда обнажила свои ноги и подчеркнула стройную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

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Теги: Музыка LifeStyle Рианна
Источник: LifeStyle 24
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