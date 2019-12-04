Певица Рита Ора закрутила роман с сыном Джуда Лоу, – СМИ

Популярная британская певица Рита Ора завела новые отношения. Звезда закрутила роман с молодым парнем, который оказался сыном голливудского актера Джуда Лоу.

Западные СМИ не успевают за личной жизнью 29-летней Риты Оры. Еще в начале года артистку заметили на свидании с актером Эндрю Гарфилдом, сыгравшим "Человека-паука". Однако отношения звезд были недолговременными, о чем говорили инсайдеры. На днях же Ора покинула королевский Albert Hall с 23-летним Рафферти – сыном Джуда Лоу.

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Новоиспеченную пару заметили после церемонии British Fashion Awards, которая прошла в Лондоне 2 декабря. В течение мероприятия Ора оставалась на виду у публики, ведь была ведущей грандиозного шоу. Однако уже на вечеринке по случаю вручения премий она предстала перед участниками Fashion Awards с Рафферти Лоу, подтвердив романтические отношения.

Папарацци успели сфотографировать влюбленных, когда они покидали Albert Hall. Знаменитости нежно держались за руки и старались как можно быстрее сесть в собственное авто.

По словам инсайдеров The Daily Mail, Рита Ора и Рафферти Лоу встречаются уже несколько недель. Звезд совершенно не смущает 6 лет разницы в возрасте, а сын Джуда Лоу настроен очень решительно. Первый публичный выход пары свидетельствовал, что отношения перешли на другой уровень, а Рита и Рафферти больше не намерены их скрывать. А вот насчет знакомства, то инсайдеры признались, что звезды впервые увиделись на съемках "Оливера Твиста".

Все на съемочной площадке сразу же начали говорить о химии между ними, начались сплетни, и через некоторое время физическое влечение, которое ощущалось между Рафферти и Ритой, действительно переросло в нечто большее и значимое,

– рассказал инсайдер.

Сейчас ни Ора, ни ее представители не комментируют слухов о новом романе. На инстаграм-странице артистки также нет ни одного сообщения, которое бы свидетельствовало о ее новые отношениях.