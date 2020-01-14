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Певица Sia призналась, что усыновила мальчика: детали личной жизни звезды

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Певица Sia / Instagram / @siafurlerzone

Еще в прошлом году 44-летняя джазовая исполнительница родом из Австралии объявила, что желает взять под опеку 16-летнего темнокожего сироту Дасани. Мальчик стал героем документальной ленты "Foster", посвященной проблеме детей, живущих в названных семьях. Тогда исполнительница не осталась равнодушной к его истории, предполагается, что юноша стал членом семьи Sia.

Певица Sia дала откровенное интервью для издания GQ, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. Оказывается, в прошлом звезда усыновила сына и с головой окунулась в материнство, не оставляя места для серьезных отношений после мучительных расставаний.

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Предполагают, что усыновленным потомком исполнительницы мог стать 16-летний темнокожий Дасани. Подросток стал одним из персонажей фильма "Foster", рассказывающего о проблемах детей, живущих в детских домах или приемных семьях. В фильме рассказывают об американской системе опеки те, кто знает о ней лично. Так, история мальчика не оставила равнодушной звезду, которая весной прошлого года на личной странице в твиттере объявила о намерении усыновить юношу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SIA (@siamusic)

Когда Дасани было 4 года, на его глазах отец убил мать. Тогда он оказался на попечении родственников, в доме которых страдал от физического насилия. Впоследствии он оказался в доме несовершеннолетних сирот. 


Foster / Screenshot / YouTube

В разговоре с журналистами певица не стала называть возраст и имя мальчика, однако, судя по всему, материнство дарит ей неповторимые эмоции.

Sia также проговорилась о чувствах. Вопреки предубеждениям оставаться одинокой до конца жизни, с коллегой ди-джеем Diplo их связывают не только профессиональные отношения. 

Большую часть общего времени мы с ним тратим, стараясь не заниматься сексом, поскольку нас связывают еще и деловые отношения. Это сложно, потому что он очень горяч,
– откровенно рассказала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Thomas Wesley (@diplo)

Однако назвать эти отношения серьезными звезда не может. Ее, безусловно, радует, что Diplo один мужчин, которые не устояли перед ее сексуальностью, но Sia не готова отдавать всю себя чему-то, кроме материнства и творчества. Однако она не скрывает, что их обоих интересует "сумасшедший секс без обязательств".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные романы
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