Певица Sia призналась, что усыновила мальчика: детали личной жизни звезды

Еще в прошлом году 44-летняя джазовая исполнительница родом из Австралии объявила, что желает взять под опеку 16-летнего темнокожего сироту Дасани. Мальчик стал героем документальной ленты "Foster", посвященной проблеме детей, живущих в названных семьях. Тогда исполнительница не осталась равнодушной к его истории, предполагается, что юноша стал членом семьи Sia.

Певица Sia дала откровенное интервью для издания GQ, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. Оказывается, в прошлом звезда усыновила сына и с головой окунулась в материнство, не оставляя места для серьезных отношений после мучительных расставаний.

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Предполагают, что усыновленным потомком исполнительницы мог стать 16-летний темнокожий Дасани. Подросток стал одним из персонажей фильма "Foster", рассказывающего о проблемах детей, живущих в детских домах или приемных семьях. В фильме рассказывают об американской системе опеки те, кто знает о ней лично. Так, история мальчика не оставила равнодушной звезду, которая весной прошлого года на личной странице в твиттере объявила о намерении усыновить юношу.

Когда Дасани было 4 года, на его глазах отец убил мать. Тогда он оказался на попечении родственников, в доме которых страдал от физического насилия. Впоследствии он оказался в доме несовершеннолетних сирот.



Foster / Screenshot / YouTube

В разговоре с журналистами певица не стала называть возраст и имя мальчика, однако, судя по всему, материнство дарит ей неповторимые эмоции.

Sia также проговорилась о чувствах. Вопреки предубеждениям оставаться одинокой до конца жизни, с коллегой ди-джеем Diplo их связывают не только профессиональные отношения.

Большую часть общего времени мы с ним тратим, стараясь не заниматься сексом, поскольку нас связывают еще и деловые отношения. Это сложно, потому что он очень горяч,

– откровенно рассказала исполнительница.

Однако назвать эти отношения серьезными звезда не может. Ее, безусловно, радует, что Diplo один мужчин, которые не устояли перед ее сексуальностью, но Sia не готова отдавать всю себя чему-то, кроме материнства и творчества. Однако она не скрывает, что их обоих интересует "сумасшедший секс без обязательств".