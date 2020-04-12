Певицу Татьяну Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт: как чувствует себя звезда

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова попала в одну из больниц Санкт-Петербурга вчера, 11 апреля. У звезды диагностировали подозрение на инсульт и экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Представитель исполнительницы заявил, что сегодня она чувствует себя лучше, а ее состояние – стабильное.

Как сообщает издание ТАСС, 51-летняя певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Ее вынужденно госпитализировали с подозрением на инсульт во время того, как звезда делала МРТ в медицинском учреждении Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что звезда имеет проблемы с сердцем.

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Концертный директор артистки Константин Сергеев заявил, что сегодня она чувствует себя лучше, а состояние ее здоровья не вызывает беспокойства у врачей. Уже завтра, 13 апреля, медики назовут дату, когда Татьяна Буланова сможет вернуться домой.

Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У нее было прединсультное состояние. Она пришла сделать МРТ, в результате ее оставили в больнице,

– рассказал представитель певицы.

Что известно о Татьяне Булановой? Российская эстрадная певица и актриса свои первые песни записала с группой "Летний сад". В 1996 году Татьяна выпустила альбом "Мое русское сердце", композиции с которого получили музыкальную награду "Золотой граммофон". Именно эта работа принесла ей популярность. Она несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Осторожно, модерн!"