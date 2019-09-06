Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской

305 Читати новину українською
Пиппа Миддлтон празднует 36 лет!
Пиппа Миддлтон празднует 36 лет! / Коллаж: LifeStyle 24

Она имеет собственный герб, Пиппой ее называли дома, а еще эта женщина – не тень своей старшей сестры, которая еженедельно поражает общественность стильными выходами и знает почти все про дворцовые интриги. Знакомьтесь, Пиппа Миддлтон - британская писательница и обозреватель, жена автогонщика, а с недавних пор и мама.

Сегодня, 6 сентября, эта леди празднует 36 лет! По случаю такой даты редакция LifeStyle24 решила рассказать о жизни одной из персон, приближенных к королевской семье, и развеять миф о том, что родная кровинка Кейт остается без внимания англичан и местной прессы.

Читайте также: Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели принцессу Шарлотту в школу: миловидные кадры

В частности, подтверждением этому стал выход Филиппы Шарлотты (именно таково настоящее имя нашей именинницы) в мир два месяца назад. На Уимблдонский турнир по теннису, который проходил в первой половине июля, Пиппа пришла в летнем платье желтого цвета с цветочным принтом, к которому подобрала белые босоножки. Соответственно, такой стильный образ без внимания фотографов не остался.

Первое появление на публике в роли фрейлины

Вряд ли младшая сестра Кейт Миддлтон до последней свадьбы с принцем Уильямом появлялась перед английской публикой. Более того, говорить о Пиппе начали после того, как на торжественной церемонии она была фрейлиной знаменитой невесты. Ей поручили важную миссию – нести нижнюю часть почти трехметрового шлейфа белоснежного платья. Сама Филиппа предстала перед зрителями праздника в приталенном платье, которое сшила креативный директор модного бренда Alexander McQueen Сара Бертон. Оно настолько удачно "село" на фигуру младшей Миддлтон, что после свадьбы таблоиды еще долго обсуждали ее ягодицы.

Видимо, злые языки поговаривали, что таким образом Пиппа якобы хотела затмить сестру в день ее же свадьбы! Однако мы уверены, что этого намерения Миддлтон-младшая отнюдь не мала. Скорее желала достойно выглядеть в роли незамужней девушки, которая несет в руках шлейф свадебного наряда будущей королевы. В конце концов, не все внимание должно достаться только герцогине Кембриджской – делиться им надо и с сестрой.

 

На свадьбе у своей старшей сестры Кейт Пиппа была фрейлиной / Getty Images

Собственный герб

Да-да, вам не привидилось. Оказывается, для того, чтобы получить личный или семейный герб, можно не быть королевской крови. Однако, если кто-то из твоей семьи взял брак с монаршей персоной, то этой метки не избежать. Для семьи Миддлтонов (отец Майкл, мать Кэрол, дочери Кейт и Филиппа, а также сын Джеймс) такой стало изображение трех желудей в золотой оправе на красно-синем фоне, которые "завязаны" голубой лентой. После замужества такой же, но только другой формы, от британской королевы получила и младшая дочь Миддлтон. Однако, когда она стала женой Джеймса Мэтьюза, верхнюю часть герба – а именно полоску небесного цвета – зарисовали.

Піппа Міддлтон
Так выглядел герб Миддлтон-младшей, пока она не вышла замуж / The Sun

Вслед за сестрой

Через шесть лет после одной из самых грандиозных королевских свадеб века под венец позвали и Пиппу. Руку и сердце ей предложил британский предприниматель Джеймс Мэтьюз, надев на безымянный палец левой руки девушки бриллиантовое кольцо стоимостью в 250 тысяч фунтов! Видимо, после этого счастливица подумала: только ради такого подарка можно сделать свадьбу, похожую на королевскую. Поэтому в день церемонии – 20 мая 2017 года – Миддлтон-младшая надела белое кружевное платье с пышным подолом и прицепила на волосы фату, которые создал основатель марки Giles Джайлс Дикон. Образ получился совершенным и нежным, пошив платья вновь подчеркнул изящество линий тела Пиппы. В частности, ее спины и талии. Такой женщина прибыла к дверям церкви святого Марка в Энглфилде, где и вступила в брак с Джеймсом.

Піппа Міддлтон
Пиппа Миддлтон в свадебном платье​ / Getty Images

Піппа Міддлтон
Почти королевская свадьба Пиппы с ее женихом / Getty Images

Счастливая жена и мама

Похоже, муж Пиппы Миддлтон не ограничивает свою возлюбленную заниматься тем, что она действительно любит. Одно из страстных занятий младшей Миддлтон – это написание книг. Она является автором двух, так сказать, пособий: "Heartfelt", в котором собрала рецепты для вечеринок, а также "Celebrate:a Year of Festivities for Family and Friend"", что рассказывает читателю о том, как организовать праздник для семьи и друзей от А до Я.

Піппа Міддлтон
Книга "Celebrate: A Year of Festivities for Family and Friend" / Huffington Post UK

Другая сторона жизни Пиппы - это воспитание ребенка. На свадьбе принцессы Евгении, которое произошло 12 октября прошлого года, женщина еще красовалась с округлым животиком. А уже через три дня – 16 октября – королевский дворец сообщил о появлении в ее семье первенца. На свет мальчик появился накануне в больнице Святой Марии (Paddington). "У Джорджа, Шарлотта и Луи – новый кузен! Все в восторге, мама и ребенок чувствуют себя хорошо", – сообщали в Twitter корреспонденты Daily Mail. Новорожденного назвали Артур Майкл Уильям Мэттьюс.

Сегодня ему почти 11 месяцев. Мама Пиппа устраивает для своего младенца достаточно активный досуг: учит сыночка плавать в бассейне и берет на занятия по йоге. "Конечно, большую часть занятия Артур проводит в позе кобры, жуя мой коврик и пытаясь скрыться", – признавалась Миддлтон-младшая в интервью Daily Mail. Также она частенько возит своего ребенка в коляске по улицам Лондона, где живет. Поэтому неоднократно после родов оказывалась в объективах папарацци. Что ж, нам остается только догадываться, захочет ли в ближайшем времени сестра Кембриджской герцогини догнать последнюю по количеству детей. Чтобы сравнять счет, ей нужно родить еще двух младенцев.

Піппа Міддлтон
Мама Пиппа Миддлтон на прогулке со своим сыном Артуром / The Daily Mail

blog_ava
Курс валют на 6 сентября: евро дорожает, доллар – тоже
сегодня
607
Автор: Юлия Девда
Теги: LifeStyle Публикации Новости LifeStyle Королівська сім'я Звездные дни рождения Пиппа Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
сегодня 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 179202
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
сегодня 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
31
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
сегодня 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
141
Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
5 сентября 18:38 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
95
Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
5 сентября 16:08 Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
170
Новости
Больше новостей
Залиште відгук