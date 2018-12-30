Пиппа Миддлтон впервые показала своего сына: волшебные фото

Молодая мамочка Пиппа Миддлтон решила на новогодне-рождественские праздники отправиться на Карибские острова. На отдых сестра герцогини Кембриджской взяла с собой новорожденного сына Артура.

Известно, что праздники Пиппа Миддлтон провела в кругу родственников и друзей. Во время поездки ее сопровождал муж, бизнесмен Джеймс Мэттьюз.

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Журналисты LifeStyle 24 ранее сообщали, что новогодние праздники Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз решили отметить на острове Сен-Барт, который расположен на побережье Карибского моря. Там пара поселилась в роскошном номере гостиницы Eden Rock, владельцем которого является отец Джеймса – Дэвид Мэттьюз.

На территории семейного комплекса папарацци сумели сфотографировать супругов с их маленьким сыном Артуром. Пиппа Миддлтон до этого тщательно скрывала лицо малыша, однако во время отдыха не заметила фотографов. Затем в сети появились первые снимки племянника Кейт Миддлтон.

Напомним, 15 октября в Лондоне родился первенец Пиппы Миддлтон. Сестра герцогини Кембриджской родила сына, которого назвали Артуром Майклом Вилльямом Мэттьюзом